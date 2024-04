Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ware im Wert von über 1.100 Euro entwendet - Bundespolizisten stellen flüchtige Diebe

Essen - Duisburg (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (3. April) sollen ein Mann und zwei Frauen in einem Essener Modegeschäft eine Vielzahl von Kleidungsstücken gestohlen haben. Mit Hilfe der Videoüberwachung nahmen Bundespolizisten zwei Frauen, die zuvor die Flucht ergriffen hatten, im Hauptbahnhof fest.

Gegen 16 Uhr suchte ein Sicherheitsmitarbeiter gemeinsam mit einem 24-Jährigen die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Bei dem Zeugen handelte es sich um den Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Essener Innenstadt. Eine halbe Stunde zuvor hatte dieser über die Videokameras der Filiale beobachten können, wie der 24-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Frauen diese betrat. Dabei habe der rumänische Staatsbürger einen Kinderwagen vor sich hergeschoben, jedoch ohne Inhalt. Das Trio soll dann zwei Rucksäcke in der Herrenabteilung an sich genommen und die Etiketten entfernt haben. In der Kinderabteilung sollen sie dann eine Vielzahl von Kleidungsstücken in die Rucksäcke und in den Kinderwagen verstaut haben. Dabei habe der 24-Jährige versucht, die Tathandlungen der beiden Frauen (20, 25) abzudecken. Anschließend habe der 24-Jährige das Geschäft mit dem befüllten Kinderwagen verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin habe der 42-jährige Mitarbeiter die Verfolgung des Mannes in Richtung Hauptbahnhof aufgenommen und ihn angesprochen. Eine weitere Sicherheitskraft sprach das weibliche Duo an, als diese die Filiale mit den befüllten Rucksäcken verlassen wollten. Daraufhin haben die 20- und 25-Jährige sofort die beiden Taschen fallen gelassen und seien geflüchtet. Das Diebesgut verblieb dabei in dem Laden. Der Warenwert betrug 565,- Euro.

Die Polizisten durchsuchten den 24-Jährigen, sowie den Kinderwagen. Dabei stellten sie Stehlgut in Höhe von 556,- Euro sicher. Mit Hilfe des rumänischen Reisepasses konnte die Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Der Duisburger gab die Tathandlung schließlich zu und nannte den Beamten die Namen der Mittäterinnen. Kurz darauf entdeckten die Uniformierten über die Überwachungskamera des Hauptbahnhofs die beiden flüchtigen Frauen. Die Einsatzkräfte stellten diese und brachten sie zur Bundespolizeiwache. Weiteres Diebesgut wurde bei den Durchsuchungen nicht aufgefunden.

Ein Staatsanwalt ordnete schließlich die vorläufige Festnahme der Duisburger an. Die Beamten fertigten Lichtbilder der Beschuldigten und nahmen dessen Fingerabdrücke. Anschließend brachten sie diese in das Gewahrsam der Polizei Essen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls gegen die, bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen, Personen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell