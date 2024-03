POL-HWI: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Grevesmühlen/Klütz (ots) - In den heutigen Morgenstunden, gegen 06:00 Uhr, kam es in Grevesmühlen zum Brand einer Gartenlaube in der KGA "Am Bleicherberg". Die Laube wurde durch das Feuer vollkommen zerstört und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen 04:15 Uhr des gestrigen Tages kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Klütz. Hier brannte eine Gartenlaube in der KGA "Gärtnerglück" in voller Ausdehnung. Der ...

