LPI-SHL: Diebstahl eines Pedelec

Hildburghausen (ots) - Am Abend des 12.07.2024 meldeten Bewohner ein regenbogenfarbenes Schimmern auf der Wasseroberfläche des Flutgrabens in Hildburghausen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Öl abzufangen und zu binden. Derweilen ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen die Ursache der Verschmutzung. In der Wiesenstraße in Hildburghausen konnte auf einem Firmengelände ein undichtes Ölfass ...

