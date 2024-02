POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Wangerland - Flüchtiger konnte zeitnah ermittelt werden

Jever (ots) - In der Zeit vom 23.02.2024, 17:30 Uhr, bis 26.02.2024, 09:00 Uhr, brachten Unbekannte verschiedene Sprüche und Motive mittels Sprühfarbe an das Oberstufengebäude des Mariengymnasiums in Jever an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter ...

mehr