Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zum wiederholten Mal berauscht im Auto unterwegs

Schmalkalden (ots)

Bereits im März wurde eine 27-jährige Schmalkalderin zweimal unter dem Einfluss von Drogen fahrenderweise in einem Pkw durch Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen angehalten. Die entsprechenden Anzeigen hatten zur Konsequenz, dass die Frau vorerst ihren Führerschein abgeben musste. Nicht schlecht staunten daher die Beamten, als sie am Freitag die Frau erneut am Steuer eines Autos im Stadtverkehr Schmalkalden feststellten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde erneut festgestellt, dass die Frau das Fahrzeug nicht nur ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sondern wieder unter dem Einfluss von Drogen führte. Aufgrunddessen wurde erneut eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und die entsprechenden Anzeigen gegen die Fahrzeugführerin gefertigt. Auch wurde sie noch einmal darauf hingewiesen, dass es ihr nicht gestattet ist ein Kraftfahrzeug zu führen. Der Pkw, welchen die Frau fuhr, wurde an eine Bekannte, welche fähig und befähigt war den Pkw zu führen, übergeben.

