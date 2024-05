PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher in Weilburg unterwegs +++ Pärchen bestiehlt Seniorin +++ Dutzende "falsche Polizeibeamte" melden sich +++ Motorroller gestohlen

1. Einbrecher in Weilburg unterwegs,

Weilburg, Limburger Straße/Ahäuser Weg, Samstag, 18.05.2024 bis Montag, 20.05.2024

(fh)In Weilburg haben Einbrecher zwischen Samstag und Montag gleich zwei Mal zugeschlagen. In der Limburger Straße versuchten sie mit einem Werkzeug einen dort abgestellten Imbisswagen aufzuhebeln, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben und entwendeten daraufhin einen am Wagen angebrachten Bewegungsmelder. Am Wagen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Ebenfalls in Weilburg, diesmal im Ahäuser Weg, verschafften sich die Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einem Kanuverleih und brachen in dessen Räumlichkeiten einen Schrank auf. Aus diesem wurden Schlüssel, Kartenlesegeräte und Werkzeug entwendet. Von den Tätern fehlt in beiden Fällen jede Spur, daher bittet die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Hinweise.

2. Pärchen bestiehlt Seniorin,

Bad Camberg, Sudetenweg, Samstag, 18.05.2024, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag hat ein dreistes Diebespärchen eine Seniorin in einer Bad Camberger Altenwohnanlage bestohlen. Den Angaben der 82-jährigen Geschädigten zufolge habe es am Samstag, gegen 10:30 Uhr, an ihrer Wohnung im Sudetenweg geklingelt, an der Tür habe ein junges Pärchen gestanden. Dieses habe sich unter einem Vorwand ihr Vertrauen erschließen und so den Einlass in ihre Wohnung gewährt bekommen. Während eines Gesprächs soll die weibliche Täterin das Badezimmer aufgesucht und aus diesem zwei Goldringe und eine Goldkette im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Im Anschluss sei das Paar ganz plötzlich beschleunigt von Dannen gezogen. Erst nach der Tat fiel der Seniorin auf, dass sie von Trickdieben bestohlen worden war.

Beide sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und "südländisch" ausgesehen haben. Die Frau sei kräftig ggf. schwanger und habe braune zum Zopf gebundene Haare gehabt. Ihr Begleiter war schlank und hatte schwarze, lockige Haare.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Duo unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Dutzende "falsche Polizeibeamte" melden sich, Kreis Limburg-Weilburg, Freitag, 17.05.2024 bis Montag, 20.05.2024

(fh)Über die vergangenen Tage haben als Polizisten getarnte Betrüger versucht, Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet um ihr Erspartes zu bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge zum Glück ohne Erfolg.

Zwischen Freitag und Montag kam es im Kreis Limburg-Weilburg zu einer Vielzahl von Anrufen "falscher Polizeibeamter". Dutzende verunsicherte Bürgerinnen und Bürger meldeten sich beim polizeilichen Notruf sowie den zuständigen Polizeistationen. Die Masche der Betrüger war dabei immer dieselbe: Vermeintliche Polizeibeamte rufen bei Bürgerinnen und Bürgern an und teilen mit, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Diese hätten einen Notizzettel dabeigehabt. Auf dem Zettel stünde nun der Name der bzw. des Angerufenen sowie die Anmerkung, dass die- oder derjenige zu Hause über eine größere Menge Bargeld oder Gold verfügen würde. Nun wolle man als Polizei die Betroffenen warnen und abklären, ob tatsächlich Wertsachen im Haus verwahrt werden. Wird dies bejaht, drängt man seine Opfer, die Wertsachen auszuhändigen, um diese gegen Diebstahl zu schützen. Glücklicherweise sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Vorfälle aus der Nacht bekannt, bei denen die Betrugsanrufe "erfolgreich" waren. Nichtsdestotrotz führen derartige Betrugsmaschen leider immer wieder dazu, dass die Betroffenen um ihre Wertgegenstände gebracht werden.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch! Die Polizei ruft niemals unter der 110 an. Diese Telefonnummer wird bei seriösen Anrufen der Polizei nicht auf Ihrem Telefondisplay erscheinen.

Zu keinem Zeitpunkt würden Polizeibeamtinnen oder -beamte sich bei Ihnen melden und Sie über Ihre Vermögenswerte ausfragen. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen!

Sprechen Sie mit Ihrem Freundes- und Verwandtschaftskreis über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

4. Motorroller gestohlen,

Limburg, Am Zehntenstein, Montag, 20.05.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr

(fh)Rollerdiebe haben in der Nacht zum Dienstag in Limburg zugeschlagen. Gegen 07:00 Uhr bemerkte der Besitzer eines orangefarbenen Motorollers der Marke Peugeot, dass dieser nicht mehr in der Straße "Am Zehntenstein" stand und informierte die Polizei. Diese geht derzeit von einem Diebstahl des Zweirads mit dem Kennzeichen "016 YNO" aus und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

