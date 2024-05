POL-LM: +++Schlägerei in Limburg+++Streifenwagen mutwillig beschädigt+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Auto aufgebrochen, Limburg-Lindenholzhausen, Dietkircher Straße, Mittwoch, 15.05.2024, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr (wie) Am Mittwochnachmittag ist auf einem Parkplatz in Lindenholzhausen ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche daraus entwendet worden. Eine 58-Jährige hatte ihren Audi gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof an der ...

mehr