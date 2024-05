PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher aktiv +++ Randalierer festgenommen +++ Vandalen beschädigen Fachwerkhaus +++ Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall bei Haintchen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Elz, Sandweg, Sonntag, 12.05.2024, 12:15 Uhr bis Montag, 13.05.2024, 13:00 Uhr

(wie) Unbekannte sind zwischen Sonntag- und Montagmittag in ein Wohnhaus in Elz eingebrochen. Die Täter begaben sich unbefugt auf das Grundstück im Sandweg und öffneten einen Lichtschacht an dem Gebäude. Darin überwanden die Einbrecher ein Kellerfenster und gelangte so in das Innere. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten etwas Bargeld. Mit der Beute verschwanden die Diebe anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Gartenschuppen aufgebrochen,

Dornburg-Frickhofen, Landesstraße 3046, Donnerstag, 09.05.2024 bis Donnerstag, 16.05.2024

(wie) Bei Frickhofen ist innerhalb der letzten Woche ein Gartenschuppen aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Zwischen dem Donnerstag der letzten Woche und diesem Donnerstag haben Diebe das Grundstück an der L 3046 bei Frickhofen heimgesucht und darauf das Vorhängeschloss des Gartenschuppens geknackt. So in das Innere gelangt, war es den Tätern möglich, mehrere Kleinwerkzeuge, einen Wagenheber und ein Schweißgerät zu entwenden. Mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Randalierer festgenommen,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Donnerstag, 16.05.2024, 15:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei in Limburg einen Randalierer festgenommen, dieser war zuvor von einem Kollegen der Bundespolizei gestoppt worden. Gegen 15:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da in der Ste.-Foy-Straße ein Mann randalierte und dieser bereits andere geschlagen und Dinge beschädigt hatte. Ein Bundespolizist war in seiner Freizeit ebenfalls Zeuge des Vorfalls und schritt ein. Da der Randalierer aber den Anweisungen des Bundespolizisten nicht folgte, sondern auf diesen zulief und ihn massiv bedrohte, setzte er Pfefferspray ein. So konnte der 34-Jährige bis zum Eintreffen der Streifen in Schach gehalten werden. Zuvor hatte der Randalierer ein Büro betreten und einen Mann darin bedrängt und geschlagen. Der Geschlagene floh daraufhin in eine Bäckerei. Der 34-Jährige verfolgte ihn und schlug dabei die Scheibe eines weiteren Büros ein. Hierbei verletzte er sich an den Händen und schmierte daraufhin das Blut an Hauswände. Die Streife nahm den Mann fest und ließ ihn vom Rettungsdienst behandeln. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen gegen den 34-Jährigen.

4. Auto zerkratzt,

Selters, Münsterer Straße, Mittwoch, 15.05.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2024, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Niederselters der Lack eines Autos mutwillig zerkratzt worden. Ein 43-Jähriger hatte einen schwarzen Peugeot in der Münsterer Straße abgestellt. Im Laufe der Nacht zerkratze ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Den Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR stellte der 43-Jährige am Donnerstagmorgen fest. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Vandalen beschädigen Fachwerkhaus,

Dornburg-Thalheim, Wirtshof, Mittwoch, 15.05.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2024, 13:00 Uhr

(wie) Bisher Unbekannte haben in Thalheim ein historisches Fachwerkhaus mutwillig beschädigt. Ein Verantwortlicher des Heimatmuseums in dem Fachwerkhaus in der Straße "Wirtshof", in dem auch das Standesamt untergebracht ist, verständigte am Donnerstag die Polizei. Bei seiner Ankunft am Gebäude gegen Mittag musste der Mann diverse Beschädigungen am Außenputz feststellen. Offenbar hatten Unbekannte Steine gegen die Fassade des Gebäudes geworfen und so den Schaden verursacht. Bereits in den letzten Tagen waren Jugendliche im Bereich des Heimatmuseums gesehen worden, die Steine auf die Straße warfen. Somit besteht die Möglichkeit, dass diese auch für den Vandalismusschaden an dem Fachwerkhaus verantwortlich sein könnten. Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Lichterkette löst Brand aus,

Bad Camberg-Schwickershausen, Auf der Lück, Donnerstag, 16.05.2024, 16:50 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat eine defekte Lichterkette für einen Feuerwehreinsatz in Schwickershausen gesorgt. Die Bewohner eines Hauses in der Straße riefen gegen 16:50 Uhr die Feuerwehr, da es im Obergeschoss zu einem Brand gekommen war. Mehrere Löschzüge der Gemeinde Bad Camberg eilten zum Einsatzort, wo bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu sehen war. Nachdem sicher war, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden, löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Aufgrund der starken Verrußung ist nun aktuell nur das Erdgeschoss des Gebäudes bewohnbar. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit starken Ventilatoren. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Auslöser des Feuers war offenbar eine defekte Lichterkette im Obergeschoss. Eine 16-jährige Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt.

7. Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall bei Haintchen, Selters-Haintchen, Hessenstraße/Landesstraße 3337, Donnerstag, 16.05.2024, 08:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der Hessenstraße bei Haintchen sind am Donnerstagmorgen fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem VW die Untere Bachstraße und bog von da aus nach rechts in die Hessenstraße ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigt herannahenden Audi einer 25-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der massiven Kollision lösten die Airbags der beiden Pkw aus. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Rettungsdienst und Notarzt behandelten die Verletzten an der Unfallstelle, hierzu fuhren zahlreiche Einsatzfahrzuge an. Die Verletzungen des 35-Jährigen sowie seiner Beifahrerin wurden zunächst als lebensbedrohlich eingeschätzt. Im Krankenhaus konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Hessenstraße, anschließend wurden die stark beschädigten Fahrzeuge bis zur Abschleppung abgesichert. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 40.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell