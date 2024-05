PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Auto aufgebrochen +++ Nach Unfall auf Dach gelandet +++

Limburg (ots)

1. Auto aufgebrochen,

Limburg-Lindenholzhausen, Dietkircher Straße, Mittwoch, 15.05.2024, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist auf einem Parkplatz in Lindenholzhausen ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche daraus entwendet worden. Eine 58-Jährige hatte ihren Audi gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof an der Dietkircher Straße abgestellt. Als sie gegen 18:30 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte in der Zwischenzeit das Beifahrerfenster eingeschlagen und die Handtasche aus dem Innenraum entwendet hatten. In der Handtasche hatten sich eine Geldbörse samt Inhalt und ein Mobiltelefon befunden. Wert der Beute und Höhe des Sachschadens summieren sich auf über 500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Nach Unfall auf Dach gelandet,

Elz, Am Südbahnhof, Mittwoch, 15.05.2024, 16:45 Uhr

(wie) Nach einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Elz ein Auto auf dem Dach gelandet, der Fahrer stand möglicherweise unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem BMW die Diersteiner Straße von der Robert-Koch-Straße kommend und bog in die Luisenstraße ab. Direkt nach dem Abbiegevorgang verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen eine Bahn-Signalanlage und wurde durch die Wucht der Kollision zum seitlichen Überschlag gebracht, sodass der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Auto und Signalanlage wurden erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für einen Betäubungsmitteleinfluss des Fahrers, weshalb dieser die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten musste. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 21-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

