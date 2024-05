PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes+++Diebstahl von Geldbörse+++

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes

Mehrere Jugendliche schlagen und treten auf den Geschädigten ein.

Tatort: Dorchheimer Straße 4, 65620 Ellar

Tatzeit: Samstag, 18.05.2024, 02:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kirmes in Ellar zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurde der 22-jährige Geschädigte aus Dornburg gegen 02:00 Uhr beim Verlassen des Kirmesplatzes von einem Jugendlichen angerempelt. Auf Nachfrage, was das denn sollte, zückte der Jugendliche unvermittelt ein Messer. Anschließend forderte er seine Freunde, die im Nahbereich standen, auf, dazuzukommen. Der Geschädigte wurde sodann von ca. 8-10 Personen gemeinschaftlich geschlagen, bis er zu Boden fiel. Hier wurde weiter auf ihn eingeschlagen- bzw. getreten. Der Angriff konnte letztendlich von umstehenden Personen beendet werden. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Geschädigte konnte zwei der Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1 (mit Messer):

- 17-18 Jahre - 170 - 175cm groß - deutsch - blonde, kurze Haare

Täter 2 (aus der Gruppe Jugendlicher)

- männlich - 17-18 Jahre - Haare zum Zopf - Kappe

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Geldbörse

Geldbörse in der Altstadt aus Handtasche gestohlen

Tatort: Salzgasse 15, 65549 Limburg

Tatzeit: Sonntag, 19.05.2024, 12:40 Uhr - 12:50 Uhr

Nach einem Cafebesuch in der Salzgasse in Limburg unterhielt sich die 67-jährige Geschädigte aus Limburg vor dem Cafe noch einige Zeit mit ihrer Begleitung. In dieser Zeit herrschte reger Betrieb in der Straße und die Geschädigte musste anderen Passanten mehrfach Platz machen. Vermutlich nutzte jemand diesen Umstand aus und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell