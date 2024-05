PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Messer in den Rücken gestochen +++ Verkehrsunfallflucht in Weilburg - Zeugen gesucht +++ Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1.

Mit Messer in den Rücken gestochen

Tatort: 35781 Weilburg, Langgasse

Tatzeit: Sonntag, 19.05.2024, 01:51 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen zwei Personengruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach ein 20-jähriger Mann einem 29-jährigen Mann ein Messer in den Rücken. Beide kommen aus dem Bereich Weilburg. Der Geschädigte wurde nicht lebensgefährlich verletzt, musste aber aufgrund der Verletzung in einem Krankenhaus behandelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

2.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Tatort: 35781 Weilburg, An der Backstania

Tatzeit: Mittwoch, 15.05.2024, zwischen 18:28 Uhr und 18:55 Uhr

Am vergangenen Mittwochabend fuhr ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes gegen das Heck eines geparkten grauen Pkw, Kia Seed. Es entstand ein Schaden von ca. 800,- EUR an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 entgegen.

3.

Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss

Tatort: 35792 Löhnberg, Selbenhäuser Straße

Tatzeit: Samstag, 18.05.2024, 20:58 Uhr

Aufmerksame Zeugen beobachteten eine offenbar betrunkene Frau beim Einsteigen in einen Pkw und meldeten dies der Polizei. Eine Streife der Polizeistation Weilburg konnte das Fahrzeug in Löhnberg anhalten und kontrollieren. Die 51-jährige Frau stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille Sie wurde zur Dienststelle verbracht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell