LPI-SHL: Polizei Meiningen sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bisher unbekannter Mercedes-Benz-Fahrer befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:15 Uhr die Mauergasse in Richtung Anton-Ulrich-Straße, in Meiningen. Im Kreuzungsbereich fuhr der Fahrzeugführer geradeaus und in eine Straßenlaterne hinein, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Mercedes-Benz-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort und wurde im Bereich der Neu-Ulmer-Straße gegen 01:20 Uhr mit einem erheblichen Frontschaden kurz gesichtet. Aufgrund der Zeugenbeschreibung und der aufgefundenen Fahrzeugteile am Unfallort handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen dunklen PKW Mercedes-Benz, Modell "GLC". Zum Fahrer ist lediglich bekannt, dass dieser männlich sein soll, mit sehr kurzen Haaren. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 5910 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

