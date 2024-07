LPI-SHL: Frontal gegen Baum - 1 schwerverletztes Kleinkind

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstag, den 13.07.2024, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr drang ein unbekannter Täter, gewaltsam in eine Gartenhütte in der Gartenanlage Ziegenleich ein und entwendete diverse Nahrungsmittel sowie Getränkeflaschen. Der Täter hebelte hierzu die Eingangstür der Hütte mittels unbekanntem Werkzeug auf und drang in das Gebäude ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Inspektionsdienst Suhl, unter ...

