Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Abbiegevorgang mit Folgen

Baden-Baden (ots)

Ein missglückter Abbiegevorgang führte am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW-Transporter und einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem 3,5-Tonner die Sinzheimer Straße und ordnete sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein, um auf das Grundstück einer Tankstelle zu fahren. Während des Abbiegevorgangs missachtete der Fahrer des Kleinlasters den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte. Der 30-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

