Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Vorrang beim Abbiegen missachtet

Bühl (ots)

Ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstagvormittag an der Kreuzung der Schlossstraße zum Rosenweg leichte Verletzungen zugezogen und wurde von Helfern des Rettungsdienstes in das Ortenau Klinikum Achern gebracht. Eine 51-jährige Citroen-Lenkerin ist hierbei gegen 11:20 Uhr von der Schlossstraße nach links in den Rosenweg abgebogen und hat den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers missachtet. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, leitete der Mittsiebziger eine Vollbremsung ein und stürzte, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Auto gekommen ist. Der Sachschaden am Pedelec wird auf rund 600 Euro geschätzt.

/wo

