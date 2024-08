Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag soll ein 22-Jähriger in einem Freizeitbad in der Stegermattstraße durch eine sexuelle Handlung aufgefallen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der afghanische Staatsangehörige gegen 17 Uhr in einem Nichtschwimmerbecken unter Wasser masturbiert haben. Über den Sicherheitsdienst wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die das Szenario beobachtet haben, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/wo

