Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt; Zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fußgänger von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt - Obertshausen

(cb) Am Montagmorgen ereignete sich in der Brühlstraße im Bereich der 10er -Hausnummern ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Fußgänger tödliche Verletzungen davontrug. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll um kurz nach 6.30 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Vito rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt haben. Hierbei übersah der Fahrer mutmaßlich den Fußgänger und erfasste diesen mit seinem Auto. Der Senior verstarb noch an der Unfallstelle. Den genauen Unfallhergang untersucht nun ein Sachverständiger. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

2. Wer fuhr bei Rot über die Kreuzung? - Neu-Isenburg

(cw) An der Kreuzung der Bundesstraße 459 / Landesstraße 3117 stießen am späten Samstagabend zwei Fahrzeuge zusammen. Kurz nach 22.30 Uhr war ein 30-jähriger Fiesta-Fahrer auf der L 3117 in Richtung Heusenstamm unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 20 Jahre alter VW Touran-Lenker die Bundesstraße 459 aus Richtung Gravenbruch in Richtung Dietzenbach. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen davontrugen. Einer der beiden Fahrer soll das Rotlicht der Ampel missachtet haben. Wer genau hiergegen verstieß, ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hierzu sucht die Polizei in Neu-Isenburg noch weitere Unfallzeugen und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06102 2902-0. Der Schaden an den Fahrzeugen wird nach ersten Erkenntnissen auf 7.000 Euro geschätzt. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

3. Fahrradfahrerin stürzt in geparktes Fahrzeug - bestimmter Autofahrer bitte melden - Mühlheim am Main

(cw) Am Samstagabend gegen 21.40 Uhr stürzte eine 77-jährige Fahrradfahrerin in der Marktstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern in einen geparkten Hyundai Active. Diese Szenerie könnte ein Autofahrer beobachtet haben, der sich ersten Erkenntnissen zufolge, zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fahrzeug hinter der Radlerin befand. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Hyundai wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Mühlheim bitten Zeugen, insbesondere den beschriebenen Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

4. Schwarzer Mercedes auf dem Parkplatz am Badesee beschädigt - Rodgau/Jügesheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz des Badesees im Strandweg sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Mercedes. In der Zeit zwischen 15 und 18.30 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die hintere Stoßstange der geparkten A-Klasse und fuhr anschließend davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm.

5. Zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Gleich zwei Firmenfahrzeuge, welche am Fahrbahnrand in der Dieselstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt waren, wurde am Sonntagabend mutmaßlich durch bislang unbekannte Täter in Brand gesteckt. Der Fahrzeugeigentümer bemerkte, gegen 23.20 Uhr, dass die beiden Ford Transit im Motorbereich brannten und verständigte die Feuerwehr. Das lodernde Feuer der Autos griff noch auf einen angrenzenden Gartenzaun über und beschädigte diesen, bevor der Brand gelöscht werden konnte. Einer der weißen Transits brannte komplett aus, während bei dem zweiten durch den Brand die Fahrerkabine zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 70.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Einbrecher gelangen über das Dach ins Haus - Dreieich/ Dreieichenhain

(cb) Auf eine etwas andere Art gelangten Einbrecher zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus im Hainer Weg (20er Hausnummern), denn ersten Erkenntnissen nach kletterten diese im rückwärtigen Bereich des Hauses auf ein Schrägdach und deckten dieses an einer Stelle ab. Durch die so entstandene Öffnung gelangten sie schließlich in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie etwas erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt. Die zwei Unbekannten konnten bei ihrer anschließenden Flucht über das Dach beobachtet werden. Die beiden dunkel gekleideten Männer, wobei einer einen Rucksack mitführte, rannten in Richtung Bleiswijker Straße davon. Bei dem Einbruch richteten die beiden Ganoven einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro an. Die Ermittlungen werden bei dem zuständigen Einbruchskommissariat geführt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzten.

7. Unfallflucht in der Robert-Bosch-Straße: Polizei bittet um Hinweise - Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am letzten Dienstag (30. Juli) in der Robert-Bosch-Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dort parkte ein grauer Mercedes CLA 250 E ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand einige Meter entfernt von der Einmündung Ferdinand-Porsche-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 13.15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug offenbar beim Vorbeifahren den Mercedes gestreift und einen Schaden von etwa 3.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach 05.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell