POL-IZ: 231006.1 Brunsbüttel: Motorradfahrer verunfallt unter Alkoholeinfluss

Krempdorf (ots) - In der Nacht zum Dienstag ist ein mit mehreren Personen besetzter Transporter in Krempdorf von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Um 04.10 Uhr war ein Mann in Begleitung von drei Mitfahrern mit einem Fiat auf dem Hohenweg unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 119 beabsichtige er, nach rechts in die Dorfstraße abzubiegen. ...

