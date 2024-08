Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Autos aufgebrochen

Zeugen gesucht

Gelnhausen (ots)

Durch das Klirren von zwei Fensterscheiben wurde ein Anwohner des Obermarktes am Samstagmorgen gegen 3.19 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Durch das Fenster konnte der Zeuge beobachten, wie zwei Verdächtige in Richtung Stadtgarten flüchteten. Zurück blieben ein beschädigter Pkw A3 und ein aufgebrochener VW Golf.

Bei der Fahndung der Polizei und im Laufe des nächsten Vormittags wurden weitere aufgebrochene Fahrzeuge festgestellt. In der Burgstraße und in der Langgasse waren an zwei VW Golf die Türen mit Werkzeugen geknackt worden. In der Alten Leipziger stellten Beamte der Polizeistation Gelnhausen Werkzeugspuren an den Schlössern eines Audi E-Tron fest. Wenige Meter entfernt drangen Automarder zudem durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Wohnmobil ein. Gleiches widerfuhr einem VW Kombi in der Grimmelshausenstraße.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Mögliche Beute ist bislang nicht bekannt. Inwiefern die Einbrüche in Zusammenhang stehen, wird von der Kriminalpolizei Gelnhausen geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 - 8270 zu melden.

Offenbach am Main, 04.08.2024, PHK Scheerbaum

