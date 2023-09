Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brände; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Widerstand; Räuberischer Diebstahl

Reutlingen (ots)

Versuchter Einbruch

Mutmaßlich ein unbekannter Täter ist am Freitagabend bei einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus in der Panoramastraße gescheitert. Der Unbekannte versuchte gegen 20.55 Uhr über eine Balkontür gewaltsam in das Gebäude einzubrechen. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurde er aufgeschreckt und ergriff unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Mülleimerbrand

Der Brand von mehreren Mülleimern in der Gustav-Schwab-Straße hat am Samstagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 2.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Sachverhalt informiert, woraufhin die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort kam und die Flammen löschte. Der Sachschaden an den Mülleimern beträgt circa 1.000 Euro. Nahestehende Fahrzeuge sowie ein angrenzendes Gebäude wurden nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur derzeit noch nicht bekannten Brandursache aufgenommen.

Dettingen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst nachträglich wurde festgestellt, dass ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntag, 10.09.2023 und Freitag, 22.09.2023, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heiligenbrunnen eingebrochen ist. Über ein Kellerfenster hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und nachfolgend sämtliche Räume durchsucht. Hierbei entwendete er diverse Werkzeuge, bevor er unerkannt flüchtete. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenstein (RT): Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitagvormittag ist es in der Wilhelmstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 11.30 Uhr befuhr die 20-jährige Lenkerin eines Audi die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Engstingen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 58-Jähriger versuchte noch mit seinem Opel auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt, mussten jedoch nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro.

Trochtelfingen (RT): Papiertonne abgebrannt

Am Samstag ist gegen 01 Uhr von einem bislang Unbekannten in einem Hinterhof in der Siemensstraße eine Papiertonne in Brand gesetzt worden. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand, durch den ein Schaden in Höhe von wenigen hundert Euro entstand, rasch löschen. Eine Gefahr für das angrenzende Gebäude bestand nicht. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim (ES): Polizeiliche Maßnahmen gestört und Widerstand geleistet

Am frühen Samstagmorgen ist es vor einem Lokal in der Henriettenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Folge ein 36-jähriger Mann die polizeilichen Maßnahmen störte und Widerstand leistete. Gegen 01.30 Uhr wurden zunächst drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kirchheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert. Bei deren Eintreffen konnte nur noch ein 42 Jahre alter Beteiligter angetroffen werden, welcher leichte Verletzungen aufwies, die vom vorsorglich verständigten Rettungsdienst nicht behandelt werden mussten. Während der weiteren Aufklärung des Tatgeschehens erfolgte die Personalienfeststellung mehrerer umstehender Personen, wobei sich der stark alkoholisierte 36-Jährige in seinem Verhalten gegenüber den eingesetzten Beamten unkooperativ und äußerst aggressiv zeigte. In der Folge versuchte er die Polizeibeamten anzugreifen, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde, wogegen er sich erheblich zur Wehr setzte. Hierbei erlitt ein 32 Jahre alter Polizeibeamte leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Er konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 36-jährige Störer musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Rottenburg (TÜ): Brand in Garage

Zu einem Brand in einer Garage in der Wehrgasse sind am Freitagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Dort war gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen geriet aus Unachtsamkeit aus einem Kanister ausgelaufener Kraftstoff durch eine Kerze in Brand, welcher durch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zügig gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand lediglich geringer Sachschaden an in der Garage gelagerten Gegenständen, der noch nicht beziffert werden kann.

Hechingen (ZAK): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 22 Jahre alten Mann, der am Freitagabend in einem Einkaufsmarkt in der Gammertinger Straße Zigaretten und Alkoholika entwendet hat. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete gegen 20 Uhr, wie der Tatverdächtige Waren in seine Tasche steckte, weshalb er beim Verlassen des Marktes hierauf angesprochen wurde. Beim Versuch zu flüchten, wurde er von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten, wogegen er sich körperlich zur Wehr setzte und um sich schlug. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der alkoholisierte 22-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Hechingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zum Samstag ist es im Bereich der Holger-Crafoord-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 22.45 Uhr kam der 17-jährige Fahrer eines VW Fox mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Pfahl einer Leuchtreklame und flüchtete anschließend mit seinem gleichaltrigen Beifahrer zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort ergaben sich durch Zeugen und Spuren am Fahrzeug Hinweise darauf, dass Insassen Verletzungen erlitten hatten, weshalb sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. In der Folge wurde der leicht verletzte Beifahrer im nahegelegenen Krankenhaus durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt. Zudem erschien im Laufe der Nacht der unverletzte Unfallverursacher beim Polizeirevier Hechingen. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw, welcher abgeschleppt werden musste, entstand mutmaßlich Totalschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Schaden an der Leuchtreklame lässt sich noch nicht beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell