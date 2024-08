Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Egelsbach (ots)

Die am Dienstagnachmittag in Egelsbach zuletzt gesehene 14-Jährige (wir berichteten am 31.07.2024) konnte nach einem Hinweis am frühen Samstagmorgen im Bereich des Hauptbahnhofes in Frankfurt angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Offenbach am Main, 03.08.2024, PHK Scheerbaum (PvD)

