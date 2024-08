POL-OF: Blitzermeldung

Kreis Offenbach (ots) - 1. Einbruch in Wohnhaus: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main (fg) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kirchborngasse (einstellige Hausnummern) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag (25. Juli 2024), 15 Uhr und Dienstagvormittag, ...

