Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus; Wer kennt den Exhibitionisten mit spitzer Nase?; Schon wieder ein Audi gestohlen: Wer kann Hinweise geben? und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kirchborngasse (einstellige Hausnummern) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag (25. Juli 2024), 15 Uhr und Dienstagvormittag, 10.45 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Eindringlinge auf einen Balkon und gelangten über die Balkontür ins Innere des Zweiparteienhauses. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume und nahmen unter anderem einen Autoschlüssel, einen Laptop sowie eine Gasdruckpistole mit. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Gutenbergstraße - Mühlheim am Main

(fg) Anwohner der Gutenbergstraße könnten Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben, welche sich am Dienstag, zwischen 7.55 und 11 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern ereignet hat. Ein weißer Skoda parkte am Straßenrand, als dieser vermutlich bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher am hinteren rechten Kotflügel sowie der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher floh, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

3. Hakenkreuz in Glasscheibe eingebrannt - Dietzenbach

(lei) Unbekannte haben einen Tabakladen in der Straße "Am Stadtbrunnen" beschädigt, indem sie ein Hakenkreuz in eine Fensterscheibe einbrannten. Noch unklar ist, wann dies geschah und wie hoch der Schaden ist. Die Tat wurde jedenfalls der Polizei am Mittwochmorgen zur Anzeige gebracht. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (06074 837-0).

4. Wer kennt den Exhibitionisten mit spitzer Nase? Zeugen bitte melden! - Seligenstadt

(lei) Eine 17-Jährige erstattete am Mittwochabend eine Anzeige, weil sie von einem Exhibitionisten belästigt wurde. Die Seligenstädterin befand sich zu Besuch bei einer Bekannten in der Giselastraße (20er-Hausnummern), als man gegen 22.50 Uhr zunächst ein "Kratzen" am Rollladen vernahm. Die junge Frau begab sich vor die Haustür und sah zunächst nur einen "Schatten" weghuschen. Sie ging dem nach und traf dann an der Hausecke auf einen 30 bis 45 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit Bauchansatz. Der Unbekannte manipulierte dabei an seinem Glied und verschwand anschließend. Er hatte ein schmales Gesicht, eine auffällig spitze Nase und helle kurze Haare, die an den Seiten kürzer waren. Bekleidet war er mit einem weißen Shirt mit rotem Muster oder roter Schrift sowie einer kurzen dunklen Hose. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Sittenstrolch geben können, sollen sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei in Verbindung setzen (069 8098-1234).

5. Schon wieder ein Audi gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Rodgau

(lei) Erneut haben Autoknacker zugeschlagen und zwei Fahrzeuge der Marke Audi gestohlen: Beide Autos kamen zwischen Dienstag und Mittwoch abhanden. In Hanau-Großauheim wurde ein schwarzer Q7 geklaut (siehe gesonderte Meldung von heute aus dem Bereich "Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis") und in der Straße "Am Rückersgraben" in Dudenhofen haben Unbekannte einen grauen Audi Q5 gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen mit Offenbacher Kennzeichen und Keyless-Go-Funktion mit einem Funkwellenverlängerer geöffnet und gestartet wurde, ehe die Diebe damit davonfuhren. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der zuständigen Kripo in Offenbach. In den letzten Tagen waren vermehrt Autos der Marke Audi im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen abhandengekommen (wir berichteten), ein möglicher Zusammenhang wird nun geprüft. Die Beamten raten daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie sofern vorhanden eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Das Funksignal der Schlüssel kann abgefangen und verlängert werden. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Fahrzeugtür wirklich verschlossen ist. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. - Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach 01.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

