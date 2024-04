Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Überholmanöver fordert zwei Schwerverletzte - Ulm

Ulm (ots)

Zwei Schwerverletze und 40.000 Euro Sachschaden, dies ist die Bilanz eines Überholunfalles, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet hat. Gegen 21:00 Uhr war eine 35-jährige Frau mit ihrem VW auf der Kreisstraße von Harthausen in Richtung Ermingen unterwegs gewesen. Hierbei überholte die Frau einen anderen Pkw, als ihr eine 39-jährige Opel-Lenkerin entgegen. Durch Ausweichen konnten die Fahrzeuglenkerinnen zwar eine Frontalkollision vermeiden, dennoch streiften sich die Pkw mit entsprechender Überlappung. Durch die Kollision kam der VW von der Fahrbahn ab. Die 35-jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Beide Frauen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und mussten in naheliegende Kliniken eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

