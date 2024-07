Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann leistete Widerstand: Zwei Polizeibeamte bei Unterstützung einer RTW-Besatzung leicht verletzt; Weiterer Audi geklaut;

Kreis Offenbach (ots)

1. Mann leistete Widerstand: Zwei Polizeibeamte bei Unterstützung einer RTW-Besatzung leicht verletzt - Rodgau

(lei) Eine Polizeistreife wurde am Dienstagabend gegen 21 Uhr zur Unterstützung einer Rettungswagen-Besatzung in die Alfred-Delp-Straße gerufen. Anlass für das Tätigwerden des Rettungsdienstes war die bevorstehende Einweisung eines 30-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Da der junge Mann sich renitent verhalten haben soll und sich nicht helfen lassen wollte, wurden die Ordnungshüter um Unterstützung gebeten. Als er einen der beiden Beamten am Kragen packte, versuchten die Polizisten ihn unter Kontrolle zu bringen. Hierbei soll er Widerstand geleistet haben, indem er versucht haben soll, dem Beamten ins Gesicht zu greifen und ihn wegzudrücken. Letztlich konnten ihm zur Verhinderung weiterer Angriffe Handschellen angelegt werden und er kam schließlich in die Fachklinik. Bei der Fixierung wurden sowohl der 30-Jährige als auch die zwei Polizisten leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation zu melden.

2. Weiterer Audi geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Hainburg

(lei) Im Finkenweg in Hainstadt haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen grauen Audi Q7 gestohlen. Noch steht nicht genau fest, wie der Wagen mit Offenbacher Kennzeichen in der Zeit zwischen 4 Uhr und 7.15 Uhr entwendet wurde, die Beamten schließen jedoch auch in diesem Fall nicht aus, dass die unbekannten Diebe einen sogenannten Funkwellenverstärker nutzten. Mit diesem kann der Schließmechanismus von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Funktion überwunden werden kann, ohne im Besitz des Originalschlüssels zu sein. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der zuständigen Kripo in Hanau. In den letzten Tagen waren vermehrt Autos der Marke Audi im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen abhandengekommen (wir berichteten). Die Beamten raten daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie sofern vorhanden eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Das Funksignal der Schlüssel kann abgefangen und verlängert werden. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Fahrzeugtür wirklich verschlossen ist. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. - Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach 31.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell