Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Sportlerheim; Dreijähriger von Radler angefahren; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Dreijähriger von Radler angefahren: Unfallfluchtgruppe ermittelt - Hanau

(fg) Ein Dreijähriger wurde am Montag, kurz vor 18 Uhr, in der Philippsruher Allee in Höhe eines dortigen Kinderspielplatzes (40er Hausnummern) von einem Radfahrer angefahren und hierdurch leicht verletzt. Mit einer Schürfwunde am Kopf sowie Prellungen am Knie und am Ellenbogen kam er zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Nach der Kollision flüchtete der etwa 50 Jahre alte Mann mit grauen Haaren auf seinem hellbraunen Rad mit dickem Rahmen. Der Unbekannte hatte Tattoos am rechten Unterarm und war 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans (dreiviertel) bekleidet. Hinweise bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Sportlerheim - Hanau

(fg) Zigarettenautomat, Fernsehgerät und Kaffeemaschine: Diese Gegenstände stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Sportlerheim im Spitzenweg (50er Hausnummern) in der Nacht zum Montag. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte. Diese hatten in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, eine Feuerschutztür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Anhänger geriet in Brand: Zahlreiche Notrufe - Gelnhausen/Autobahn 66

(fg) Zahlreiche Notrufe über einen brennenden LKW-Anhänger auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-Ost und Bad Orb/Wächtersbach (Fahrtrichtung Wächtersbach) gingen am Montagnachmittag bei der Polizei ein. Daher machten sich die Feuerwehr und Polizei gegen 15 Uhr gemeinsam auf den Weg. Beim Eintreffen stand der Anhänger auf dem Standstreifen; der LKW-Fahrer hatte das Fahrzeuggespann zuvor trennen können. Durch den Brand, dessen Ursache bis dato nicht bekannt ist, war die rechte Fahrspur für rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr räumte den mit Papier beladenen Anhänger aus und löschte das Feuer, das einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursachte. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde das Gespann bis zur Anschlussstelle Bad Orb begleitet. Verletzt wurde niemand.

4. Ladendieb leistete bei vorläufiger Festnahme Widerstand - Steinau a. d. Straße

(lei) Polizeibeamte haben am Montagabend am Steinauer Bahnhof einen 32-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor im dortigen Kiosk Snacks und Getränke gestohlen haben soll. Eine Angestellte des Kiosks hatte die Ordnungshüter gegen 21 Uhr verständigt und mitgeteilt, dass der Mann einfach gegangen sei ohne zu bezahlen. Eine Streife der Schlüchterner Station konnte den 31-Jährigen dann am Bahnsteig antreffen - offenbar in letzter Minute, denn er wollte gerade in einen Zug einsteigen. Wenige Augenblicke später klickten in der Gleis-Unterführung die Handschellen. Dies war nötig, daher er bei der Festnahme Widerstand geleistet und auch nach den beiden Polizisten getreten haben soll. Der Mann musste vorübergehend mit auf die Wache, ehe er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Offenbach 30.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell