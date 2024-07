Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Person bei Wohnungsbrand verstorben: Brandursache unklar

Rodgau (ots)

(lei) Infolge eines Brandes in einem Wohnkomplex in der Frankfurter Straße 90 am Dienstagmorgen ist eine Person verstorben.

Der Rettungsleitstelle wurde gegen 5.30 Uhr zunächst Rauch aus einem der oberen Stockwerke des Gebäudes gemeldet, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert und nach dort entsandt wurden. Die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte, stellte bei Betreten der Wohnung fest, dass sich darin noch eine Person befand, die dann umgehend dem Rettungsdienst zugeführt wurde. Trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen erlag die Person noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um den Bewohner der Brandwohnung, einen 52 Jahre alten Mann.

Der entstandene Sachschaden kann bis dato nicht beziffert werden und auch die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei wird vermutlich noch heute eine Begehung des Brandortes vornehmen. Bis auf das betroffene Stockwerk, in dem sich auch die Brandwohnung befindet, konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner, die das Haus zwischenzeitlich verlassen hatten, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen und die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern derzeit an.

Offenbach 30.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

