LPI-NDH: Holzstapel in Brand gesetzt

Greußen (ots) - Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Donnerstag gegen 22.15 Uhr bei Greußen ein Wildunfall. Zwischen der Ortslage Greu0ßen in Richtung Westerengel kreuzten zwei Wildschweine die Fahrbahn vor einem Hyundai. Der Fahrzeugführer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Beide Tiere verendeten noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer erlitt ...

mehr