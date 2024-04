LPI-NDH: Brennende Mülltonne

Dingelstädt (ots) - Die Bahnhofstraße befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades hinter einem BMW. Aus ungeklärter Ursache kollidierte der Mopedfahrer mit dem Vorausfahrenden, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der 15-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

