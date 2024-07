Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Junge Männer mit Pfefferspray besprüht/ Zeugen gesucht!; Ermittlungen wegen versuchtem Raub: Kripo sucht Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Junge Männer mit Pfefferspray besprüht/ Zeugen gesucht! - Offenbach

(lei) Zwei junge Männer waren am Sonntagmittag in der Mittelseestraße (einstellige Hausnummern) unterwegs, als sie nach eigener Aussage von einem 20 bis 25 Jahre alten Mann mit schmaler Statur von hinten zunächst leicht angerempelt wurden. Kurz darauf sprühte der Unbekannte einem der beiden 22-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht, wobei auch der gleichaltrige Begleiter auch etwas von dem Reizstoff abbekam. Dann nahm der 1,75 Meter große Mann mit kurzen dunkelbraunen Haaren in Richtung Geleitsstraße eilig Reißaus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Informationen zu dem Flüchtigen geben können, sind aufgerufen, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. Farbschmierer verliert Schuh - Rodgau/Jügesheim

(lei) In der Wasserfallstraße haben zwei Unbekannte am frühen Montagmorgen ein auf einem Stromkasten angebrachtes Werbeplakat beschmiert und geringfügigen Sachschaden angerichtet. Ein Zeuge hatte die beiden gegen 2 Uhr beobachtet, kurz darauf flüchteten sie in Richtung Berthold-Brecht-Straße, wobei einer der Kriminellen seinen linken Schuh verlor. Einer der zwei wurde als 22 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben und hatte schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli sowie einer langen Jeans; zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

3. Ermittlungen wegen versuchtem Raub: Kripo sucht Zeugen - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Nach einem versuchten Raub auf einen Uber-Fahrer am Sonntagabend in der Hainer Chaussee (70er Hausnummern) ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Der 35-Jährige beförderte den späteren Täter mit zwei weiteren unbekannten Personen in seinem Hyundai i40 vom Hauptbahnhof in Frankfurt am Main nach Dreieich. Gegen 23.15 Uhr, in der Hainer Chaussee angekommen, bezahlte der etwa 20 Jahre alte und circa 1,80 Meter große Fahrgast die Kosten für die zurückgelegte Strecke. Anschließend versuchte er die Geldbörse des Hyundai-Lenkers zu entwenden und schlug diesem mit der Faust auf den Unterarm; der Täter, der schwarze gelockte Haare hatte, ging jedoch leer aus und flüchtete mit seinen Mitfahrern. Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten - Mühlheim am Main

(fg) Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag in der Hausener Straße in Lämmerspiel. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17.20 und 18.10 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 28 am dortigen Fahrbandrand geparkten weißen VW. Dieser hat nun Schäden an der hinteren Tür der Beifahrerseite, am Radkasten sowie der Felge. Am Sonntag ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz der Willy-Brandt-Halle in der Dietesheimer Straße. Hierbei wurde ein roter Opel Astra zwischen 15.15 und 17.30 Uhr vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken am hinteren Kotflügel beschädigt; der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen, die jeweils Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

5. Parkplatzrempler: Polizei bittet um Hinweise - Mühlheim am Main

(cw) Wer am Samstagabend auf dem Parkplatz der Volksbank in der Dietesheimer Straße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 18.10 Uhr und 18.15 Uhr ereignet hat, geben. Dort parkte ein Audi A3. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offensichtlich beim Ausparken den grauen Wagen touchiert und einen Schaden von circa 1.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche in Fahrtrichtung Feldstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

6. Autodiebe waren unterwegs: Wer hat etwas gesehen? - Dietzenbach

(fg) In der Nacht zum Montag waren Autodiebe in der Hügelstraße (20er Hausnummern) zugange und entwendeten einen weißen Audi SQ7, an dem GG-Kennzeichen mit der Ziffer 3 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Sonntagabend, 22.30 Uhr, abgestellt und den Diebstahl am Montagmorgen, 7 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des Wagens geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Tresore bei Wohnungseinbruch gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Hainburg/Hainstadt

(lei) Nach Hause gekommen und festgestellt, dass eingebrochen wurde: So erging es einem Wohnungsbesitzer in der Ernst-Ludwig-Straße am Samstagmittag. Unbekannte, so die Feststellungen der hinzugerufenen Polizei, hatten dort zuvor ein Kellerfenster aufgehebelt und waren hierüber in das Einfamilienhaus mit 20er-Hausnummer eingedrungen. Im Haus brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Räume und Schränke nach Wertsachen (Sachschaden etwa 1.000 Euro). Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Diebe zwei Tresore mit Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, ehe sie verschwanden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort bereits Spuren gesichert und sucht nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden sollen.

8. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl - Seligenstadt

(fg) Nach einem Fahrraddiebstahl, der sich Sonntagnachmittag in der Straße "Große Maingasse" gegenüber einer dortigen Eisdiele ereignet hat, suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West den etwa 30 Jahre alten Täter. Zeugen hatten den schwarz gekleideten Dieb dabei beobachtet, wie er sich gegen 14.20 Uhr an dem Mountainbike zu schaffen machte. Das Rad des Herstellers Giant vom Typ Stance E+2 Power war mit einem Kettenschloss am Hinterrad gesichert. Der Unbekannte hatte einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt: 06182 8930-0.

9. Blechschaden nach Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(cw) In der vergangenen Woche beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße "Mittelbeune" im Bereich der zweistelligen Hausnummern geparkten Peugeot 206 und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 7 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, wurde der schwarze Wagen beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Lackschäden am Frontstoßfänger im Bereich der Fahrerseite. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Seligenstadt bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach 29.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

