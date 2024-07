Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbörse geklaut: Wer kann Hinweise auf das Diebes-Duo geben?; Grauer Citroen beschädigt: Zeugen gesucht!; Parkrempler auf Parkplatz: Unbekannter Verursacher gesucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Geldbörse geklaut: Wer kann Hinweise auf das Diebes-Duo geben? - Offenbach

(lei) Tatort Bleichstraße: Dort haben zwei junge Männer einem 58-Jährigen am frühen Sonntagmorgen die Geldbörse gestohlen, nachdem sie ihn in ein Gespräch verwickelt hatten. Der Offenbacher war gegen 2.10 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn das Duo angesprochen hatte. Im Laufe des Gesprächs nutzte einer von ihnen einen günstigen Moment und entnahm dem Opfer die Geldbörse, ehe beide in Richtung Mittelseestraße flüchteten und sich ihre Spur letztlich in der Hospitalstraße verlor. Einer der Täter trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Mütze. Sein Begleiter kann nicht näher beschrieben werden. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

2. Grauer Citroen beschädigt: Zeugen gesucht! - Offenbach

(lei) In der Bismarckstraße (20er-Haunummern) haben Unbekannte von Donnerstag auf Freitag einen grauen Citroen beschädigt und dabei Sachschaden von schätzungsweise 400 Euro verursacht. Bei der Tat, die der Polizei am Freitagnachmittag zur Anzeige gebracht wurde, wurden in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 12.45 Uhr die beiden rechten Reifen platt gestochen und Kratzer im Lack des C4 Cactus hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können (Telefon: 069 8098-5100).

3. Parkrempler auf Parkplatz: Unbekannter Verursacher gesucht - Dietzenbach

(lei) Kundinnen und Kunden eines Discounters in der Otto-Hahn-Straße könnten am vergangenen Dienstag Zeugen eines Parkremplers auf dem dortigen Parkplatz geworden sein. Eine graue E-Klasse mit Offenbacher Kennzeichen wurde dort gegen 12 Uhr auf der rechten Seite beschädigt (Schadenshöhe etwa 3.500 Euro). An dem Mercedes fand die Polizei orangefarbenen bzw. gelben Fremdlack - womöglich die Autofarbe des Verursacherfahrzeugs. Die Beamten in Dietzenbach bitten nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

Offenbach 28.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

