POL-PDLD: Kandel - Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Landau (ots) - Am Samstagmittag (20.07.2024) gegen 12:30 Uhr kam es in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide befuhren die Horststraße von der Horstbrücke kommend in Richtung La Ola. Der 27-jährige Unfallverursacher wollte nach links in die Wellbachstraße abbiegen und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. ...

mehr