POL-PDLD: Bedrohung und Beleidigung im Schwimmbad

Lingenfeld (ots) - Die hohen Außentemperaturen am Samstagnachmittag, den 20.07.2024, sorgten für eine kurzzeitige Vollsperrung der K 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein Gasaustritt aus einem Gastank in der Straße In den Lachenäckern in Lingenfeld gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Kreisstraße in beiden Fahrtrichtungen voll ...

