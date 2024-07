Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Landau (ots)

Am Samstagmittag (20.07.2024) gegen 12:30 Uhr kam es in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide befuhren die Horststraße von der Horstbrücke kommend in Richtung La Ola. Der 27-jährige Unfallverursacher wollte nach links in die Wellbachstraße abbiegen und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. Während der 27-Jährige leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am linken Arm und der linken Hand erlitt, schlug der 70-Jährige mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hierdurch erlitt er eine Kopfplatzwunde und war einige Zeit bewusstlos. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beim Unfallverursacher konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,66 Promille, weshalb er zur Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Fahrradfahrer trugen keinen Helm. Die Polizei appelliert: Tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen Helm! Dieser kann bei einem Sturz die Gesundheit oder sogar das Leben retten.

