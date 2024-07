Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 15 Fahrer zu schnell unterwegs

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am heutigen Morgen führten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Staatsstraße in Edesheim durch. In der Zeit zwischen 08:25 Uhr und 09:35 Uhr waren insgesamt 15 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h fuhr der Spitzenreiter des heutigen Morgens mit 50 km/h in die Kontrollstelle. Damit erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 70EUR. Zusätzlich wurde bei 8 der kontrollierten Fahrzeuge der technische Zustand bemängelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell