Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Landau Nord - Motorradfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A65/AS Landau Nord (ots)

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer wurde gestern Mittag (10.06.2024, 15.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an beiden Armen verletzt, als er von der B10/AS Landau Nord die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befuhr und dabei über den Asphalt rutschte. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Mit dem Rettungswagen kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Kraftrades musste die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell