POL-PDLD: Unfallfahrerin wird leichtverletzt

Kreisel Barbelroth L544 (ots)

Am 10.06.24, gegen 10:25 Uhr, kam es am "Barbelrother Kreisel, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 83-jährige Autofahrerin befuhr die L544 von Barbelroth kommend in FR Steinfeld. Während der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehrs verlor die Fahrerin aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts etwa 10 Meter von der Fahrbahn ab und blieb in einem bewachsenen Grünstreifen stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 4.000.- Euro.

