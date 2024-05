Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trunkenheitsfahrt mit dem E-Bike

Baden-Baden (ots)

Ein E-Bike Fahrer soll am Montagabend, gegen 19 Uhr, in der Flugstraße unterwegs gewesen sein. Zunächst war der Biker dadurch aufgefallen, dass er Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann offenbar infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell