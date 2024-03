Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.03.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Salzgitter, Lessingstraße, 19.03.2024, 14:00 Uhr.

Gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Lessingstraße ein tragischer Unfall. Ein Kleinkind im Alter von 3 Jahren stürzte aus einem in mehrere Metern Höhe gelegenem Fenster in die Tiefe und erlitt hierbei Verletzungen. Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.

