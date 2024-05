Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, B36 - Schwerer Verkehrsunfall, Nachtragsmeldung vom 27.05.2024, 20.30 Uhr

Offenburg (ots)

Die aktuellen Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben bislang, dass ein 22 Jahre alter Ford-Fahrer, unterwegs in Richtung Rastatt, auf dem geraden B36-Teilstück aus bislang unbekannter Ursache abrupt nach links lenkte und dort mit einem entgegenkommenden und mit Kies beladenen Lkw samt Anhänger zusammenstieß. Während der Fahrer des Lastwagens offenbar nur leicht verletzt wurde, erlag der 22-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Arbeiten an der Unfallstelle und die daraus resultierende Vollsperrung dauerten bis 16.40 Uhr an.

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Montag, 27.05.2024, 11:07 Uhr

Durmersheim, B36 - Schwerer Verkehrsunfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 36 (Höhe Kieswerk) am Montagmorgen, sind derzeit Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Gegen 9:45 Uhr kam es offenbar zur Frontalkollision eines PKW und eines LKW. Derzeit ist die B 36 zwischen Durmersheim und Mörsch bis auf weiteres in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell