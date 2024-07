Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sicherheitsleistung nach Trunkenheitsfahrt erhoben

Offenbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21.07.2024) gegen 03:50 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Landau in der Hochstadter Straße in Offenbach ein Ford Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim 27-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 510 Euro erhoben. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

