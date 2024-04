Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung und Beleidigung am Ostbahnhof

Rassistische Beleidigungen gegen Restaurantbesucher

München (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (7. April) griff ein 23-Jähriger in einem Schnellrestaurant am Münchner Ostbahnhof einen 24-Jährigen an. Vorausgegangen war ein Streit des stark alkoholisierten Angreifers mit seiner 20-jährigen Freundin. Gegen 4:30 Uhr stritt der 23-jährige Deutsche lautstark mit seiner Begleiterin. In unmittelbarer Nähe saß der 24-jährige Afghane mit drei Freunden. Die 20-Jährige zeigte der Vierergruppe, die den Streit zwischen dem Paar bemerkte, den Mittelfinger, woraufhin der Afghane den Deutschen ansprach. Der 23-Jährige aus Ismaning reagierte aggressiv auf die Ansprache und beleidigte den in Unterföhring wohnhaften Afghanen u.a. in rassistischer Weise. Der Unterföhringer zog sich daraufhin zurück und setzte sich zu seinen Begleitern, als der Ismaninger zu ihm ging und ihn unvermittelt körperlich attackierte. Ein unbekannter Zeuge filmte den Sachverhalt mit seinem Handy. Alarmierte Bundespolizisten brachten das Paar sowie den Geschlagenen zum Revier am Ostbahnhof. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 24-Jährige erlitt durch den Angriff keine sichtbaren Verletzungen und benötigte keine ärztliche Versorgung. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Ismaninger nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Der unbekannte Zeuge, der die Situation mit seinem Smartphone filmte, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 515 550 0 zu melden.

