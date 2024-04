Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl an DB-Baustelle

48.000 Euro Schaden

München (ots)

Im Bereich des S-Haltepunktes Lochham, Gemeinde Gräfelfing, wurden von unbekannten Tätern zwischen dem frühen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag (3./4. April) vier kabelgebundene Warngeber samt dazugehörigem Steuergerät und Wagenheber entwendet.

Ersten Ermittlungen zu Folge waren die Warngeber zuvor in einer Bahnbaustelle an den Bahngleisen zwischen Planegg und Pasing verbaut. Sie dienten dazu, die Bauarbeiter durch akustische Signale vor herannahenden Zügen zu warnen. Die Warngeber wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgebaut und zur Abholung neben den Gleisen gelagert. Das gelagerte Material wurde nicht wie vorgesehen abgeholt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt konnte vom Abholunternehmen das Fehlen der Geräte festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 48.000 Euro.

Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Deshalb bittet die Bundespolizei unter der Rufnummer 089/5155500 um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Ablageort befand sich in Gräfelfing, Lochhamer Straße 83.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann zum Verbleib der Warngeber Auskunft geben bzw. wo sind solche Baustellen-Sicherungseinrichtungen aufgetaucht?

Die anhängenden Bilder zum Ablageort und den Warngebern (Handybild) sowie das Symbolbild

