Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Korrektur Pressemitteilung Bedrohung mit Messer

Angriff gegen DBS-Mitarbeiter

München (ots)

Im ursprünglichen Text hieß es im vorletzten Absatz: Am Bahnsteig bedrohte der Syrer einen DB-Sicherheitsmitarbeiter und beleidigte beide wiederholt. Als er einen Schlag in Richtung eines der Security andeutete und diesen anschließend für rund zehn Sekunden mit beiden Händen am Hals würgte, ... Diese Darstellung war nicht korrekt, muss wie nachfolgend formuliert korrigiert werden. Der DB-Mitarbeiter würgte den Syrer, nachdem dieser beide beleidigte und versuchte einen Schlag in Richtung des Securtiy auszuführen. Nun wird gegen den DB-Security wegen des Verdachts der Körperverletzung und gegen den Syrer wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

