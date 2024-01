POL-MA: Heidelberg - Aktueller Polizeieinsatz nach Raubdelikt, PM 1

Heidelberg (ots) - Ein Zeuge meldete in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz vor zwei Uhr einen Mann, der eine Hauswand in der Mittermaierstraße mit Farbe besprühte. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte den 23 Jahre alten Mann unweit des Tatorts vorläufig festnehmen. Nachdem der junge Mann mit der Tat konfrontiert wurde, gab er nach seiner Belehrung die Tat zu. In seinem Rucksack fand die ...

