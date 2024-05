POL-PPWP: Mehrere Wahlplakate beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer hat am Donnerstagvormittag im Hilgardring die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund: Während die Beamten hinter dem Roller in Richtung Mannheimer Straße fuhren, fiel ihnen auf, dass an dem Gefährt ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie stoppten daraufhin den Elektroroller und unterzogen den 23-jährigen Fahrer einer Kontrolle. ...

