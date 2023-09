FW-PB: Paderborner Kreisbrandmeister verabschiedet

Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

Mit dem Großen Zapfenstreich und einem Festakt wurden am Samstagabend der Paderborner Kreisbrandmeister Elmar Keuter und sein Stellvertreter Christoph Müller von mehr als 400 Freunden und Wegbegleitern verabschiedet. Die beiden Feuerwehrmänner standen auch seit vielen Jahren an der Spitze des Vereins der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn, der die Interessen von rund 3.200 aktiven Feuerwehrleuten im Kreis Paderborn vertritt.

Elmar Keuter (61) trat bereits 1979 in die Feuerwehr Altenbeken ein. 1996 wählte ihn der Gemeinderat zum stellvertretenden Wehrführer, im Jahr 2000 rückte er zum Leiter der Feuerwehr Altenbeken auf. 2005 ernannte ihn der Kreistag zum stellvertretenden Kreisbrandmeister, seit 2011 hatte er das Amt des Kreisbrandmeisters inne. Auch außerhalb des Paderborner Landes ist sein Fachwissen geschätzt - 2015 wurde er erstmals zum stellvertretenden Bezirksbrandmeister im Regierungsbezirk Detmold gewählt.

Christoph Müller (44) ist seit 1997 Feuerwehrmann. 2010 wurde der kaufmännische Leiter in einem IT-Unternehmen zum stellvertretenden Wehrführer in seiner Heimatstadt Lichtenau berufen. 2014 ernannte ihn der Kreistag zum stellvertretenden Kreisbrandmeister.

In den vergangenen Jahren haben Keuter und Müller die Feuerwehren im Paderborner Land auf neue Füße gestellt. In Ergänzung zu den wegweisenden Landeskonzepten für Großschadenslagen entwickelten die beiden einen ganzen Baukasten an Konzepten und Strategien, um den Einheiten und Einsatzleitungen bei dynamischen Lagen die Arbeit zu erleichtern. Neu aufgestellt und mit neuen Konzepten ausgestattet wurden die Örtlichen Einsatzleitungen (ÖEL), die Facheinheit ABC-Gefahrenabwehr, die bei Unfällen oder Störfällen mit biologischen, chemischen und nuklearen Stoffen zum Einsatz kommt, sowie Wassertransport- und Wasserförderzüge.

Das Amt des Kreisbrandmeisters übernimmt der bisherige zweite stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Müller (51) zunächst kommissarisch. Unterstützt wird er von den bestellten Einsatzleitern Alfons Bunte und Peter Kesselmeier. Landrat Christoph Rüther, der die Laudatio auf die scheidenden Führungskräfte hielt, will die vakanten Posten bis Jahresbeginn neu besetzen.

Elmar Keuter wird am 27. Oktober als Nachfolger von Michael Kirchhoff neuer Bezirksbrandmeister und damit als oberster Feuerwehrmann im Regierungsbezirk Detmold. Sein Stellvertreter wird der bisherige Gütersloher Kreisbrandmeister Dietmar Holtkemper.

