POL-OF: Auto in Baum gefahren

Großkrotzenburg (ots)

Aufgrund eines Unwetters in der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte eine große Eiche auf die Fahrbahn der Landesstraße 3308. Aus diesem Grund musste die Landesstraße zwischen der Verlängerung Waitzweg und der Bundesstraße 8 durch die Einsatzkräfte gesperrt werden. Gegen 03.55 Uhr missachtete der Fahrer eines blauen Fords die Absperrzeichen und umfuhr die aufgestellten Barrieren. Er setzte seine Fahrt von Großkrotzenburg in Richtung Alzenau unvermindert fort und prallte gegen den umgestürzten Baum. Hierbei wurden der 81-jährige Fahrer des Ford und seine 67-jährige Mitfahrerin aus Großkrotzenburg leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Offenbach, 28.07.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

