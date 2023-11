Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in einen Lagerraum

In der Zeit zwischen Montag, 13. November 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 14. November 2923, 7.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Lagerraum eines Großhandels in der Bahnhofstraße auf und entwendeten mehrere Kartons mit Pflanzenschutzmitteln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

Am Dienstag, 14. November 2023, zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Hagenstraße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Einbruch

Am Dienstag, 14. November 2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Kampstraße ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 13. November 2023, 19.30 Uhr und Dienstag, 14. November 2023, 7.30 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person gewaltsam ein Garagentor auf einer Baustelle im Schlichtfeld. Dadurch wurde die Garagentoraufhängung beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. November 2023, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Seat Cupra, welcher auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 14. November 2023, um 13.40 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Lastrup auf der Suhler Straße in Richtung Suhle, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Daraufhin wollte sie die vor ihr fahrenden Fahrzeuge überholen und stieß mit einer 38-jährigen Autofahrerin aus Lastrup zusammen, welche von der Suhler Straße nach links abbiegen wollte. Die 23-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell