POL-OF: Erneut Festnahme von tatverdächtigen Rollerdieben; Audi Q5 gestohlen: Wer hat etwas gesehen?; Auffahrunfall: Motorradfahrer leicht verletzt

1. Erneut Festnahme von tatverdächtigen Rollerdieben - Hanau

(lei) Erst am vergangenen Dienstagmorgen (23. Juli 2024, wir berichteten) hatte die Hanauer Polizei vier Verdächtige nach einem Rollerdiebstahl im Alten Rückinger Weg vorläufig festgenommen, nun klickten am frühen Montagmorgen erneut bei einem Quartett die Handschellen. Dank der Mitteilung eines Zeugen konnten die Beamten um 2.15 Uhr in der August-Schärttner-Straße vier junge Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, einen Motorroller entwendet zu haben, der nach einem Diebstahl bereits zur Sachfahndung ausgeschriebenen war. Abhandengekommen war das Zweirad in der Nacht zum 22. Juli in der unweit gelegenen Straße "Am Tümpelgarten". Ermittelt wird gegen die vier nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sie wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Audi Q5 gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Rodenbach

(lei) Autoknacker haben in der Nacht zu Montag im Weidertsweg einen Audi SQ5 gestohlen. Der grüne Wagen mit Hanauer Kennzeichen kam in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 8.35 Uhr von einem Parkplatz weg. Wie es den Unbekannten gelang, das Auto zu starten, ist noch unklar. Möglicherweise nutzten sie dazu einen Funkwellenverlängerer, der das Signal des Originalschlüssels aufnehmen und verstärken kann. Auf vielleicht gleiche Weise kamen jüngst in der Nacht zu Freitag zwei Audis in Hasselroth und Freigericht abhanden (wir berichteten mit Meldung 26. Juli). Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der zuständigen Kripo in Hanau.

Die Beamten raten in dem Zusammenhang zu geeigneten Schutzvorkehrungen:

- Nutzen Sie sofern vorhanden eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Das Funksignal der Schlüssel kann abgefangen und verlängert werden.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Fahrzeugtür wirklich verschlossen ist.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

3. Auffahrunfall: Motorradfahrer leicht verletzt - Gelnhausen

(lei) Bei einer Kollision mit einem Lkw in der Straße "Am Galgenfeld" ist am Montagvormittag ein 35 alter Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann wollte gegen 10.45 Uhr mit seiner Maschine nach rechts auf die Freigerichter Straße abbiegen und befand sich dabei rechts neben einem Lkw, der von einer 54-Jährigen gelenkt wurde. Als die Rechtsabbieger-Ampel für beide auf Grün umschaltete, erfasste der Lkw beim Anfahren das Motorrad, sodass der 35-Jährige stürzte. Er kam mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von über 10.000 Euro, so die erste Schätzung der Polizei. Wer genau nun Schuld daran trägt, muss noch ermittelt werden. Die Kreuzung war aufgrund der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde eingeschränkt befahrbar.

